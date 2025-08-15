¡Úµð¿Í¡Û²µºäÃÒ¤Î¡Ö°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¡×µÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¼õÃíÈÎÇä
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¡¢£±£µÆü¤«¤é¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µð¿Í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡²µºä¤Ï£··î¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¤ÎÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²óÉ½£²»à¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º¸Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Ï¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²µºä¤ÎÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¥·¡¼¥ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¡¡£²£´¡¤£°£°£°±ß
¡¦£Ô¥·¥ã¥Ä¡¡¢¨£Ó¡Á£²£Ø£Ì¡¡£´¡¤£µ£°£°±ß
¡¦¥Õ¥§¡¼¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡£²¡¤£µ£°£°±ß
¡¦¶ÒÃå¡¡£±¡¤£µ£°£°±ß
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡£±¡¤£´£°£°±ß
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥é¥á¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡£±¡¤£´£°£°±ß
¡¦¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡¡£±¡¤£²£°£°±ß
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£