Àî´ß¤Î»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î°õ¾Ý ¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤ë
´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÀî´ß¤Ë53ºÐ¤Î½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£15ÆüÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼Ö¤Ë°äÂÎ¤ò¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¤ÎÄ«¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¡¢¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï8·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤ÎÀî´ß¤Ë°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¡¢Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
Æâ±ï´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î©ÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¿À¸¶ÍÆµ¿¼Ô¡£
¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¼´ØÀè¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤êÃçÎÉ¤¯´¶¤¸¤¿¡×(¶á½ê¤Î¿Í)
¡ÖÁ´Á³ÉáÄÌ¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×(¶á½ê¤Î¿Í)
Q.ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×(¶á½ê¤Î¿Í)
¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡×(¶á½ê¤Î¿Í)
Q.»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×(¶á½ê¤Î¿Í) °ÛÊÑ¤Ï»ö·ïÁ°Æü¤Ëµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿
Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¡¢ÃÎ¿Í´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎ©Ìî¤µ¤ó¡£
°ÛÊÑ¤Ï¡¢»ö·ïÁ°Æü¤Î6Æü¤Ëµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ïµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¡¢¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¾ï³ê·Ù»¡½ð¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤ÏÉ×¤¬Î±¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¡¢´ôÉì¸©Æâ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Î¼Ö¤À¤±¤¬´ôÉì»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î9Æü――
È¯¸«¤µ¤ì¤¿Î©Ìî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ï¡¢°áÉþ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ï¡¢°äÂÎ¤òÎ©Ìî¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢°ä´þ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤¬Î©Ìî¤µ¤ó¤Î»¦³²¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£