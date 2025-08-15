¶ÛµÞÃåÎ¦¤Î±Ñ¶õ·³¡ÖF35B¡×ÀïÆ®µ¡¤Ï¤Þ¤À¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¡×
º£·î10Æü¤Ë¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ï¤¤ç¤¦15Æü¤â¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ17Æü¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î10Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¥¤¥®¥ê¥¹¶õ·³¤Î¡ÖF-35B¡×ÀïÆ®µ¡1µ¡¤¬µ¡ÂÎ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°ì»þ³êÁöÏ©¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀïÆ®µ¡¤ÏÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É6¤«¹ñ¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§ー¥ë¥º¡×¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤ÎÍÎ¾å¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤Ï¸½ºß¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ÎÌ±´Ö¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹·³¤ËÂÐ¤·ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹·³¤Ï¡Ö³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤µ¤Ã¤ÆÆüÍË¤Þ¤Ç¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
