¡ÚÂ®Êó¡Û½¡Áü»Ô²¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î°äÂÎ¡¡Âç±«¤ÇÁý¿å¤·¤¿Àî¤Ç°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô²¤Î³¤¾å¤Ç14Æü¤Þ¤Ç¤ËÃËÀ¤È½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï15Æü¡¢Ê¡ÄÅ»Ô¤ÇÂç±«¤ÇÁý¿å¤·¤¿Àî¤Ç°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢2¿Í¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï2¿Í¤Î»áÌ¾¤äÇ¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Î°äÂÎ¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢½¡Áü»Ô²28¥¥í¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Ï14Æü¸áÁ°¡¢½¡Áü»Ô²25¥¥í¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï10Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤ÎÀî¤Ç¿Í¤¬2¿ÍÎ®¤µ¤ì¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏFBS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Âð¤Î2³¬¤«¤éÀî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¹¤°¤Ë¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Àî¤ÎÎ®¤ì¤¬µÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£