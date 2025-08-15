¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Î¥È¥é»à¤Ì¡¢Ä¹Ìî¡¡»ó¤Î20ºÐ¡¢¿Üºä»ÔÆ°Êª±à
¡¡Ä¹Ìî¸©¤Î¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ï15Æü¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿»ó¤Î¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¡ÖÌ¤ºù¡×¤¬12Æü¤Ë»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Î20ºÐ¤Ç¡¢»à°ø¤ÏÏ·¿ê¡£¿Í´Ö¤ËÎã¤¨¤ë¤È100ºÐ¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¤ºù¤Ï2005Ç¯¤Ë»³¸ý¸©¤Î½©µÈÂæ¼«Á³Æ°Êª¸ø±à¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢08Ç¯¤Ë¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ø¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³èÈ¯¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±à¤Ï15Æü¤«¤é¥È¥é¼Ë¿²¼¼Á°¤Ë¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¡£±à¤Ç¤ÏÌ¤ºù¤ÈÆ±Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñÆâºÇ¹âÎð¤ÎÍº¡Ö²éºù¡×¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£