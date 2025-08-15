【ジュネーブ＝船越翔】プラスチック汚染防止条約の策定を目指してスイス・ジュネーブで開かれていた政府間交渉委員会の会合は１５日、合意の見送りを決めて閉会した。

１４日までだった会期を延長して協議を続けたが、プラスチックの生産規制などを巡る意見の溝が埋まる見込みがないと判断した。後日、交渉を再開するという。

ルイス・バヤス議長（駐英エクアドル大使）は１５日未明、健康リスクのあるプラ製品の段階的廃止を選択肢として盛り込むなどした新たな条文案を各国に提示した。規制に反対する産油国寄りだと批判を浴びた前回案を修正して島嶼（とうしょ）国などにも配慮した格好だが、この日早朝に開かれた全体会合では双方から「不十分だ」などの声が続出。バヤス氏は合意見送りを提案し、認められた。

２０２２年に始まった交渉では、海岸に漂着するプラごみの被害を受けている島嶼国や欧州連合が生産段階からの規制を要求。一方、プラスチックの主原料となる石油を生産する国々は廃棄物・リサイクル管理の体制整備などを重視し、生産規制に反対する構図が続いてきた。昨年の韓国・釜山での会合で予定していた条文案の取りまとめができず、今回は「延長戦」との位置づけだった。

バヤス議長は１５日の会合で「この道はマラソンのようなもので、粘り強く走り続ける者が目標に到達できる」と述べ、合意に向けた交渉の継続を呼びかけた。