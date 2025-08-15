¡È½ªÀï¸å¡É¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¤òÆà½ï¤¬ÄÉ¤¦ ÀïÁè¤Î¡Ö¶õµ¤¡×¤ÈÎø¿Í¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
1945Ç¯8·î15Æü¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤Î¸å¤Ë¡¢ÇúÃÆ¤òÀÑ¤ó¤ÀÈô¹Ôµ¡¤ÇÅ¨¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÆÃ¹¶¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
¼ã¼Ô¤òÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¡Ö¶õµ¤¡×¤È¤Ï¡Ä
ÇÐÍ¥¡¦Æà½ï¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤¿¤À¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÈºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡ÉÄ¾Á°¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ì¤ë¤â¤Î
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÃÖ¤¤¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡×¤Ë½Ð·â¤·¤¿¤Î¤«
Ìó4000¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ëÆÃ¹¶ºîÀï¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢½ªÀï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¤Î¸å¤Ë½Ð·â¤·¤¿22¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡×¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦Æà½ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¡×¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æà½ï¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤È¤·¤ÆÈô¤ÓÎ©¤ÄÄ¾Á°¤Ë»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿¤Îº¸Â¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¤³¤ÎÊý¤¬Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿ÂçÌÚÀµÉ×¤µ¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
Æà½ï¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¡×ÂçÌÚÀµÉ×¤Î¿ÆÂ²¡¢Æ»ÏÆ¼ÓÃÎ¤µ¤ó¡£
Á¾ÁÄÉã¤ÎÄï¤¬ÂçÌÚÀµÉ×¡¢¤³¤Î»þ21ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¤ËÆÃ¹¶¤Ë½Ð·â¤·¤¿¿Í¤¤¤ë¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¹Ô¤¯É¬Í×¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡×
Æ»ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤é´Ø·¸¼Ô30¿Í°Ê¾å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢ÂçÌÚ¤Î»×¤¤¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æà½ï¤µ¤ó
¡ÖÂçÌÚÀµÉ×¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡ÖÊÙ¶¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¸«¤â¤è¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×
10Âå¤ÎÂçÌÚÀµÉ×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌÚ¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÆ±Î½¡¦Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÃÖ¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡×¤Ë½Ð·â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä
¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤À¡×¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¶µ¤¨¡É
Í½²ÊÎý»þÂå¤ÎÂçÌÚ¤Î¿ÆÍ§¤¬»¥ËÚ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
Æà½ï¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÇÏÊ¸ÃË¤µ¤ó99ºÐ¡£1941Ç¯12·î1Æü¡¢Í½²ÊÎý¤ËÆþÂâ¡£ÂçÌÚ¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤ÈÂçÌÚ¤Ï¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¿©Âî¾ì¤âÀöÂõ¤âÁÝ½ü¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÍ¤ÏÂçÌÚ¤È¶¦¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
³¤·³Èô¹ÔÍ½²ÊÎý½¬À¸¡¢ÄÌ¾Î¡ÈÍ½²ÊÎý¡É¡£
¼ç¤Ë14ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Î»Ö´ê¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò»î¸³¤ÇÁªÈ´¤·¡¢¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤ËÌó1600¿Í¤â¤ÎÍ½²ÊÎý½Ð¿È¼Ô¤¬ÆÃ¹¶¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æà½ï¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÍ½²ÊÎý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤ÏÅÄ¼Ë°é¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Í½²ÊÎý¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Æ»ñ³Ê¤¬¼è¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤·¡¢°á¿©½»¤Ï¥¿¥À¤À¤·¡¢µëÎÁ¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤À¤±¤É¤Í¡¢À¯ÉÜ¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¹Ò¶õÊ¼¤ÎÁý¶¯¤òµÞ¤°¹ñ¤Ï¡¢¡È¹ñºö»æ¼Çµï¡É¤òºî¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¹Ò¶õÊ¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò´µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤äÎ®¹Ô²Î¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Í½²ÊÎý¤Ï¡¢Âº·É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤¬ÆþÂâ¤·¤¿7Æü¸å¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤¬¡Ä
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤¤¤Ç¹Ò¶õÊ¼¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¡¢Í½²ÊÎý¤Ï¸·¤·¤¤·±Îý¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë¶µ¤¨¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½²ÊÎý¤Ç¤Ï¾¯Ç¯Æ±»Î¤ò¶¥¤ï¤»¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼Ô¤Î¿¬¤ò¡Ö³¤·³Àº¿ÀÃíÆþËÀ¡×¤È¤¤¤¦ËÀ¤ÇÃ¡¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÈ³¤Ç¡¢¼º¿À¤¹¤ë¾¯Ç¯¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡Ö1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¶¥Áö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤¿¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¤é¤ÎÈÉ¤¬°ìÈÖÃÄ·ë¿´¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¡£1¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀÕÇ¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×
¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·³¿Í¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤òµ¤·¤¿¡Ö·³¿ÍÄ¼Í¡¡×¤Ç¡¢¤¢¤ëÀº¿À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¤³¤È¡×¡£
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡Ö¡Ø°ì¤Ä¡¢·³¿Í¤ÏÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤¹¤òËÜÊ¬¤È¤¹¤Ù¤·¡ÙÅ·¹Ä¤ËÃéµÁ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤ó¤Ç¤â¿Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×ÆÃ¹¶¤Ë»Ö´ê¤·¤¿ÍýÍ³ ¡Ö°ì²¯ÆÃ¹¶¡×¤òÀ¸¤à¶õµ¤
¤½¤·¤Æ¡¢1944Ç¯7·î¡£
ÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ñ¥óÅç¤¬´ÙÍî¤·¡¢Àï¶·¤ÏÂç¤¤¯°²½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤³¤í¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿ÂçÌÚ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼ÂÀïÉôÂâ¤Ø¡£
10·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é½é¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤¬½Ð·â¡£»à¤Ì¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¤Î¿ÆÍ§¡¢¿ÀÇÏ¤µ¤ó¤â18ºÐ¤Îº¢¡¢ÆÃ¹¶¤Ë»Ö´ê¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡ÖÆÃ¹¶Ââ»Ö´ê¤¹¤ë¼Ô°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤í¡Ù¤È¡£»ä¤Ï½Ð¤¿¡×¡Ö1¿Í¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©»Ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Çµ¾À·ÅªÀº¿À¤È¤«¡¢¶¦Æ±ÀÕÇ¤¤À¤È¤«°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×
¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
ÂçÌÚ¤Î¿ÆÂ²¡¦Æ»ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸µÆÃ¹¶Ââ°÷¤«¤é»Ö´ê¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡Ö¡Ø»à¤Ì¤³¤È¤è¤êÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¨¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·³¹ñ¼çµÁ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡ØÆÃ¹¶ºîÀï¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ó¤ÊÇÏ¼¯¤²¤¿ºîÀï¤ò°ìÂÎÃ¯¤¬¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¤¤¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬ÆÃ¹¶¤Ë»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ê¹¤Ï¡Ò¿È¤ò¼Î¤Æ¹ñ¤òµß¤Õ¡Ó¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö°ì²¯ÆÃ¹¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡Ä
¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ÆÃ¹¶ºîÀï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Æà½ï¤µ¤ó
¡Ö¸Ä¡¹¤Î»×¤¤¤ÈÊÌ¤Ë¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆ±Ä´°µÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Í½²ÊÎý¤«¤éÀïÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ìó2Ëü4000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë8³ä¤¬Àï»à¡£ÂçÌÚ¤È¿ÀÇÏ¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü¤â¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬Àï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1945Ç¯8·î15Æü¡£¡È½ªÀï¡É¤òÃÎ¤é¤»¤ë¶Ì²»ÊüÁ÷¡£
¡ÖÀµÉ×¤µ¤ó¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×ÀµÉ×¤ÎÎø¿Í¡¦Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÉ×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡À¸Â¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡×¤Î¿¿¼Â
¤¢¤ÎÆü¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ž¥Ž¥Ž¥
ÂçÊ¬»Ô¡¢ÊÌÉÜÏÑ¤òË¾¤à¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¹Ò¶õ´ðÃÏ¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¡×¤¬½Ð·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ªÀï¡×¤Î¸å¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤ò¼Ì¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÈ´¬¤¤ò¤Þ¤¤¤¿22¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÌîÏÂ°ì¤µ¤ó¡£ÂçÌÚ¤é¤È°ì½ï¤Ë½Ð·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¡¢ÅÓÃæ¡¢Ç³ÎÁÀÚ¤ì¤ÇÉÔ»þÃå¡£À¸´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡Ä
ÀîÌî¤µ¤ó
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢½ªÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¤Ç¤¹¤±¤ó¡¢¶Ì²»ÊüÁ÷¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
8·î15Æü¤ÎÀµ¸á¡¢À°È÷Ê¼¤é¤¬¶Ì²»ÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÂçÌÚ¤äÀîÌî¤µ¤ó¤éÂâ°÷¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÂÔµ¡¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ââ°÷¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ðÃÏÆâ¤Î±½¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç½ªÀï¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ4»þ´Ö¸å¡Ä
Ââ°÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿±§³ÀÅ»»ÊÎáÄ¹´±¤¬¡Ä
±§³ÀÅ»»ÊÎáÄ¹´±
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤è¤ê¡¢ËÜ¿¦ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Æì¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤Ë¡¢ÆÃ¹¶¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¿±§³ÀÄ¹´±¤¬¼«¤é¤Î»à¤Ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¶¦¤ËÆÃ¹¶¤Ë½Ð¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹
¼«¤é¤Î»à¤Ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÆÃ¹¶µ¡¡Ö×ÂÀ±¡×¤Ï¡¢Áà½Ä°÷¤Î¸å¤í¤ËÄå»¡°÷¤¬¾è¤ë2¿Í¾è¤ê¡£ÂçÌÚ¤ÏÄå»¡°÷¡£Áà½Ä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢±§³ÀÄ¹´±¤¬¡Ä
ÀîÌî¤µ¤ó
¡Ö±§³À¤µ¤ó¤¬¡ØÄå»¡°÷Ìá¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢¤É¤¦¤»¹Ô¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¤ó¤ä¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤éÌµÍý¤Ë»à¤Ì¹Ô¤¯É¬Í×¤Ê¤¤¡Ù¤È¡×
¡Ö¤½¤·¤¿¤éÄå»¡°÷ÅÜ¤Ã¤Æ¤Í¡¢¡Øº£¤Þ¤Ç3Ç¯¤Ê¤ê4Ç¯¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀ¸»à¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë²æ¡¹¤Ë»Ä¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾µÃÎ¤Ç¤¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Æ¤Í¡Ä¤ï¤·¤é¤â¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÌÚ¤ò´Þ¤á¤¿18¿Í¤¬Àï»à¡£ÉÔ»þÃå¤·À¸´Ô¤·¤¿¤Î¤Ï5¿Í¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÈï³²¤ÏµÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¿¤À¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÈºÇ¸å¤ÎÆÃ¹¶¡ÉÄ¾Á°¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ì¤ë¤â¤Î
ÂçÌÚ¤Î¿ÆÍ§¡¦¿ÀÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¿ÀÇÏ¤µ¤ó
¡Öº£¼«Ê¬¤¬¹Ô¤±¤Ð¡¢Å·¹Ä¤¬´î¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¤¬´î¤Ó¡¢¹ñÌ±¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¼«Ê¬¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ËÍ¤Ï¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
ÆÃ¹¶¤Ë½Ð·â¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÂçÌÚ¤éÂâ°÷¤¿¤Á¡Ä
¼Â¤Ï¡¢¤â¤¦°ìËçÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æà½ï¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤¬Æ±¤¸Æü¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î1Æü¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î2Ëç¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡×
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡Ö¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤â²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤È¤«¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢8·î15Æü¤Ï¤¿¤À¤Î½ªÀï¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÂçÌÚ¤ÎÎø¿Í¡¦Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Àï¸å4Ç¯´Ö¤â¡¢ÂçÌÚ¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤ÇÀï»à¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤Ë½Ð¤ëÁ°¡¢Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ø¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
Æ»ÏÆ¤µ¤ó
¡Ö¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ø½ã¾ð¤ÊË§»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³¤·³¤ËÆþ¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¤Ïµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤Çµã¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æà½ï¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Êý¤¬1Ç¯´Öµã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¤È¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»×¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿Éô²°¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Æ¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤ÏÂçÌÚ¤Î¼Ì¿¿¡¢º¸¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÂçÌÚ¤Î¸åÇÚ¡¢¾¡Æó¤µ¤ó¡£Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¾¡Æó¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë§»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ë¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë§»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó
¡ÖÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤À¤è¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
