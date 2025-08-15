NPB(日本野球機構)は、7月度の月間「スカパー！サヨナラ賞」を発表。セ・リーグはヤクルトの赤羽由紘選手、パ・リーグからはオリックスの中川圭太選手が選出されました。

赤羽選手は、7月21日の広島戦、2点ビハインドの9回裏に、2アウト1・3塁からレフトポール直撃の逆転サヨナラ3ランを放ち、初受賞となりました。赤羽選手はチームを通じて「こういう素晴らしい賞をいただいて、素直にうれしい気持ちでいっぱいです。このサヨナラを打った試合でも点差は離れていましたが、最後まで熱いご声援をいただいたファンのみなさまのお陰で打てたと思います。これからも熱いご声援よろしくお願いします」とコメントしています。

また中川選手は、7月16日の楽天戦で同点の9回裏、2アウトランナーなしの状況で守護神の則本昂大投手からレフト方向へのサヨナラ本塁打を放ちました。中川選手は初受賞の喜びを「数あるサヨナラシーンの中で選んでいただいて、本当にうれしく思います」と語ると、この劇的な一打について「奇跡が起きたなと思いました」と感想を述べました。またその試合で9回まで無失点の素晴らしい投球を見せた田嶋大樹投手への援護となったことに「タジが頑張って投げていたので、なんとか勝ちを付けられて良かったです」とチームに貢献できた喜びを語りました。

なお、両選手にはトロフィーと賞金30万円が贈られるということです。