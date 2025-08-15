THE ALFEEが、最新シングル『HEART OF RAINBOW』の発売を記念して、9月7日に都内某所にてスペシャルトークイベントを開催。また、メンバー自らの発案で全国7都市の映画館にて同イベントのライブビューイング上映会が決定した。

同イベントには、対象CD購入者の中から抽選で1,000名を招待。メンバーが登壇し、作品に込めた思いや制作の舞台裏、ここでしか聞けないエピソードを語る予定だ。

ライブビューイングは、本日8月15日よりチケット販売がスタートしており、一次先行、二次先行に加え、イベント直前販売も受付予定。幅広いファンが参加できるチャンスが用意されている。

なお、THE ALFEEが自身のトークイベントを映画館で同時上映するのは今回が初の試みであり、遠方に暮らすファンにとっても、リアルタイムでバンドの“今”を共有できる機会となる。

（文＝リアルサウンド編集部）