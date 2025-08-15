KBOで衝撃の投球スタッツ

韓国プロ野球（KBO）で今季、かつて日本球界でプレーした助っ人右腕が“無双状態”になっている。今季23試合に登板して、なんと15勝無敗の圧巻スタッツ。奪三振もイニング数をはるかに超え、202となっている。

ハンファ・イーグルスで衝撃の大活躍を見せているのは、2022年から3年間NPBでプレーしたコディ・ポンセ投手。今季から韓国でプレーしているが、ここまで23試合、145回2/3を投げて15勝無敗、防御率1.61という驚異的なスタッツを残している。

注目の一つは奪三振数。イニング数を大きく上回る202個をマークしている。12日の試合、唸るような154キロの剛速球で見逃し三振を奪い、大台に到達した。

2022年から2シーズンは日本ハム、2024年は楽天でプレーし、3年間で39試合に登板。10勝16敗、防御率4.54、202イニングで165奪三振だった。日本ハム時代にノーヒットノーランを達成するなど光る投球も見せていたが、韓国での成績は“別人”と言えるほどの覚醒状態になっている。



（THE ANSWER編集部）