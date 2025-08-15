ÂæÏÑ¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¶ä¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÀ®ÅÔÂç²ñ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¹ñºÝÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ï14Æü¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¤ÎÃË»Ò¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Î³ÔÎ©ÍÛ¤¬17ÉÃ305¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±¼ïÌÜ¤ÎÍ½Áª¤Ë¤Ï·×15¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¾å°Ì12¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£³Ô¤¬Í½Áª¤Ç17ÉÃ440¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï0.141ÉÃº¹¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢3°Ì¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³Ô¡£»î¹çÁ°¤ÏÎäÀÅ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÁöÏ©¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·è¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑÀª¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤Ï15Æü¸á¸å2»þÈ¾¸½ºß¡¢¶â1¡¢¶ä4¡¢Æ¼4¤Î·×9¸Ä¡£
(編集:蔡怡岑)
