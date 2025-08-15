¡Öearth music&ecology¡×ÊØÍø¤Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¥à¥Ã¥¯ËÜÈ¯Çä¡¡¥Ä¥ä´¶¤¬¤¢¤ëÙû¿å²Ã¹©¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡¡Öearth music&ecology¡Ê¥¢ー¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥¨¥³¥í¥¸ー¡Ë¡×¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯ËÜ¤¬ÊõÅç¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Ûearth music&ecology¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¡Öearth music&ecology¡×¤Î¡Ø¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÂè4ÃÆ¤¬º£²Æ¤âÅÐ¾ì¡£¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿ä¤·³è¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ä¥ä´¶¤¬¤¢¤ëÙû¿å²Ã¹©¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë³°ÉÕ¤±¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¥ã¥êー¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÀÈ´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï²ÙÊªÀ°Íý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÀÚ¤ê¤òÉÕ¤±¡¢A4¥µ¥¤¥º¤ÈA5¥µ¥¤¥º¤Î¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀÞ¤é¤º¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢ÄìÈÄ¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤ÏTikTok¤äYouTube¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ëËÜË¾¤¢¤ä¤«¤¬ÎáÏÂ¤Î¡ÖNew¿¹¥¬ー¥ë¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
