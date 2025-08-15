¡ÚNBA¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤ÎàÁêËÐ¥È¥ìá¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢È¿±þ¡¡²ÝÂê¤â»ØÅ¦¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤ÎàÁêËÐ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°á¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÌÏº÷¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡££±£±Æü¤ËÌÚÀ¥Éô²°¤ÇÁêËÐ¤òÂÎ¸³¤·¤¿È¬Â¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈ¬Â¼¤Ï¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç£³Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï³Î¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£È¬Â¼¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·¿ÇË¤ê¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬Â¼¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ³Ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î£´ÈÖÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¬Â¼¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤À¡£