俳優の竹野内豊（５４）が１５日、都内で、主演映画「雪風 ＹＵＫＩＫＡＺＥ」の初日舞台あいさつに出席した。太平洋戦争中に実在した駆逐艦・雪風の史実を基に、激動の時代を懸命に生き抜いた人々を描く。同日に８０回目の終戦の日を迎え、黙とうからイベントスタート。共演者とともに平和への祈りをささげた。

終戦の日という節目に今作の船出を迎え、竹野内は「ようやく初日を迎えることができまして、感慨深い気持ち。戦争というものが少しずつ記憶から現実味が薄れていく中で、今作をこのタイミングで送り出す事ができることができて、この作品に携わることができて光栄に思っております」と素直な思いを語った。

駆逐艦は小型かつ軽量で機動性が高く、先陣を切って魚雷で戦い、艦隊を護衛し、沈没艦船の乗員救助もする“海の何でも屋”として活躍した。雪風の艦長を演じ、印象に残っていることを「今まで何げなく使っていた“助け舟”という本当の意味を雪風から感じることができた。多くの人々が救いを求めて“助け舟”が本当の意味で必要な時代に、今作が今送り出されることは何かの偶然ではなく、必然だったのではないか」と作品との巡り合わせに感謝した。

雪風の先任伍長を演じた玉木宏（４５）、水雷員を演じた奥平大兼（２１）とのシーンが多い。奥平について「水に入るシーンでタイミングが合わなくて一発で決まらない場合も『よろしくお願いします！』と言っていて根性あるなと思った」と語り、玉木に向けて「長い会話するシーンの本番直後にすごく良い空気が流れていた。玉木さんのおかげで素晴らしいシーンができた」と感謝した。

舞台あいさつには、當真あみ（１８）、田中麗奈（４５）、中井貴一（６３）も出席した。