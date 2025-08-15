今季限りで現役を引退することを表明した中日・中田翔内野手（36）が15日、自身のインスタグラムを更新し、改めて思いをつづった。

この日引退会見を行った中田は、会見後に「今シーズンで現役を引退します！！」と改めてファンに報告。

「日ハムに始まりジャイアンツ、ドラゴンズ、沢山の経験をさせてもらいました！！本当に大好きなチームです！！ファンの皆さんには感謝しかありません！！辛い時もみんなの声援に助けられました！本当にありがとうございました！！」と応援してくれた多くのファンへ感謝し、「シーズン最後まで自分なりに頑張りたいと思います！！本当にありがとうございました！！」と決意を示した。

中田の投稿にファンからは「引退凄く寂しいです」「翔さん、18年間本当にお疲れ様でした」と引退を惜しむコメント。「翔さんに出会えて、翔さんを応援できて本当に本当に幸せでした！！！」「大将の活躍はこれからも応援させてください 大好きです！」「ずっとずっと僕のHeroです」「夢を見せてくれてありがとうございました」など、ねぎらいの言葉であふれていた。