東京証券取引所が１５日に発表した８月第１週（８月４～８日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５３億３４３１万円と２週連続で売り越しとなった。前週は１８９２億５７０万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３６４０億円の買い越し。現物・先物の合計では３５８６億円と２週ぶりの買い越し。前週は３４３９億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は５７８０億５７６９万円と２週ぶりの売り越し。信託銀行は１１６５億６２２７万円と２週連続で売り越した。事業法人は２４６０億２０８４万円と１９週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１０２０円（２．５％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS