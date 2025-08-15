お酒やタバコが老化を加速!? 男性ホルモン低下を防ぐ5つの習慣とは【医師解説】

男性ホルモンの低下による不調、いわゆるLOH症候群は、放っておくと心身にさまざまな影響を及ぼします。しかしその一方で、日常生活の中でできることも意外と多いのです。では、予防や改善のために、具体的にどんなことを意識すればよいのでしょうか? 「ぐみょうじ泌尿器科」の速水先生に、セルフケアのポイントを伺いました。

監修医師：

速水 悠太郎（ぐみょうじ泌尿器科）

関西医科大学医学部卒業。関西医科大学附属枚方病院（現・関西医科大学附属病院）、大阪府済生会野江病院などの勤務を経た2020年、神奈川県横浜市に「ぐみょうじ泌尿器科」開院。幅広い知識と経験から、最適な医療をおこなうよう心掛けている。日本泌尿器科学会認定専門医。日本がん治療認定医機構、日本排尿機能学会、日本泌尿器腫瘍学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、日本腎泌尿器疾患予防医学研究会の各会員。

編集部

予防、あるいは改善目的として、自分でできることってありますか？

速水先生

適度な運動習慣を身につけることですね。男性ホルモンの分泌が促されるだけでなく、生活習慣病予防としても有効です。とくにEDは、生活習慣病との関わりが深いとされています。

編集部

ほかにもコツがありましたら、教えてください。

速水先生

睡眠の質を上げることです。睡眠不足は、男性ホルモンを低下させます。決まった時間に就寝し、7時間の睡眠を目安としてください。また、ストレスをためないことや、孤独にならないことも重要です。

編集部

孤独ですか。むしろ孤独好きでリラックスできる場合は？

速水先生

本当にリラックスできているなら構いませんが、なにかからの「逃げ」や「言い訳」が介在し、“好きなつもりで我慢している”としたら問題です。また、孤独につきものなのが、運動不足と乱れた生活習慣でしょう。孤独な生活の結果として、LOH症候群になっているのかもしれません。

編集部

男性ホルモンの分泌を活発にしてくれる食べ物などはありますか？

速水先生

よく聞くのはカキやワカメなどですが、医学的に証明されているわけではありません。むしろ、特定の食べ物に偏ったり頼ったりするのではなく、栄養バランスに留意してください。生活習慣病対策と同じですね。

編集部

逆に、避けたいことは？

速水先生

過度の飲酒と喫煙習慣は、間違いなく悪影響を起こします。ぐっすり眠るために「お酒に頼る」のは逆効果で、むしろ睡眠の質を下げてしまいます。アルコールとタバコで得られることは「なにもない」と思ってください。

※この記事はメディカルドックにて【男性でも更年期障害になるの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。