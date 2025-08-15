キスマイ宮田俊哉著書「境界のメロディ2」ドラマCDキャスト発表 伊東健人＆Snow Man佐久間大介は続投
【モデルプレス＝2025/08/15】2024年に小説家デビューを果たしたKis-My-Ft2宮田俊哉の第2作『境界のメロディ2』（2025年11月25日刊行）より、同時刊行されるドラマCD付き特装版の出演キャストが発表された。
◆宮田俊哉「境界のメロディ2」刊行決定
本作の主人公であるバンド「サムライアー」3人のキャストに内田雄馬、武内駿輔、斉藤壮馬が新たに決定。前作『境界のメロディ』ドラマCDにて主人公2人を演じた伊東健人、佐久間大介（Snow Man）も引き続き参加する。
◆内田雄馬（タケシ役）
この度『境界のメロディ』に参加させていただくことなり、とても光栄です。ドラマCDでは楽しい掛け合いも多く、収録も和気あいあいとした雰囲気の中で進んで行きました。「かにたま」と「サムライアー」のやりとりをお楽しみいただけたら嬉しいです！
◆武内駿輔（マコト役）
テーマに共感する部分が多くやりごたえを感じています。若者の音楽に対する熱意を上手く作品に残せるように取り組みます。音楽っていいですよね！よろしくお願いします！
◆斉藤壮馬（ミノル役）
2巻発売おめでとうございます！以前読者として拝読した作品に、今度はキャストとして関わることができてとても嬉しく思っております。ドラマCDの収録も非常に楽しく和やかな雰囲気で、完成版が今から楽しみです。このチームでもっと夢を見てみたい、そう思わせてくれる素敵な座組でした。彼らのおりなす音楽青春物語を、ぜひご堪能くださいませ。よろしくお願いいたします！
◆伊東健人（キョウスケ役）
2です！2！！まさか続くとは、そしてまたカイとキョウスケに出会えるとは、演じられるとは！仲間が増えるとは！！そんな色んな喜びで溢れています。本来の？軽めの？？テンションのキョウスケだったり、新しい彼等の一面にも触れることができて楽しかったです！引き続き、楽しんでいただけると嬉しいです！
◆佐久間大介（カイ役）
第1巻が素敵で面白く、めちゃくちゃいい作品でしたので、このお話をもっと見たいと思っていました。ですので、一ファンとして「（続編）ついにきた！」という感じです。ドラマCDのシナリオから登場人物たちの仲の良さが伝わってきて、みんなとすごく笑顔で楽しんでいるカイが演じられてすごく楽しかったです！
◆宮田俊哉（ナレーション）
新しい仲間が増え、この作品が大きくなっていくのを実感しています。僕の脳内だけに聴こえていた声が、リアルにそのまま聴こえて本当に感動しました。キョウスケ、カイ、タケシ、マコト、ミノルが、そこに居る。近くに感じられる。そんな収録現場で、本当に楽しかったです。皆さんにも聴いていただけたら幸せです。
