Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSにて、宮舘のソロショットが公開された。

【画像】宮舘涼太の“エレガント国王スマイル”／料理を味わう“もぐもぐ舘様”／宮舘涼太＆長野博らが料理をしている様子／宮舘涼太＆長野博＆ファーストサマーウイカ＆後藤輝基の集合ショット／【動画】宮舘涼太＆長野博の収録後トーク

8月15日の放送は、豊かな自然に囲まれた茨城県かすみがうら市と稲敷郡河内町が舞台。ゲストの長野博（20th Century）、ファーストサマーウイカ、後藤輝基（フットボールアワー）とともに、地元で愛される夏野菜「れんこん」を収穫する。

■爽やかな笑顔で「れんこん」を持つ宮舘涼太

公開されたのは、宮舘が大きなれんこんを顔の横で持ち、爽やかな笑顔を浮かべている写真。

ここには写っていないが、膝丈くらいまで水が張った広大な畑に足を踏み入れ、胴長姿で泥まみれになりながら収穫に挑んだといい、「今回かなりハードな収穫じゃったのだが エレガント国王スマイルで 楽しんでおりましたぞ」と収録の裏話も添えられている。

ファンからは「かわいすぎてノックアウト」「ときめきが止まらない」「この笑顔良すぎる…メロい」「なんて爽やかな笑顔」「天使がいる」といった声が寄せられている。

■料理を味わいながらヒントを探す“もぐもぐ舘様”も！

また別の投稿では「お料理を味わいながらも ご自身の料理のヒントを探しているお姿」と、フォークを片手に眉をひそめながら料理を味わっている宮舘の姿も。さらに料理をしている様子や長野博との収録後トークなども公開されている。

■宮舘涼太＆長野博らが料理をしている様子

■宮舘涼太＆長野博＆ファーストサマーウイカ＆後藤輝基の集合ショット

■宮舘涼太＆長野博の収録後トーク

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/