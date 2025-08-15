Kis-My-Ft2宮田俊哉の青春小説『境界のメロディ』第2巻ドラマCD、新キャストに内田雄馬＆武内駿輔＆斉藤壮馬 伊東健人＆Snow Man佐久間大介も続投
昨年小説家デビューを果たしたKis-My-Ft2宮田俊哉による青春小説『境界のメロディ2』と同時刊行されるドラマCD付き特装版の出演キャストが発表された。
【写真】『境界のメロディ2』ドラマCDに出演する内田雄馬、Snow Man佐久間大介ら
本作の主人公であるバンド「サムライアー」3人のキャストに内田雄馬、武内駿輔、斉藤壮馬が新たに決定。前作『境界のメロディ』ドラマCDにて主人公2人を演じた伊東健人、Snow Man・佐久間大介も引き続き参加。また、宮田も1作目に引き続きナレーションとして参加する。
本作では、ひと夏のセッションを終えた後、サムライアーたち3人はロックの聖地・ロンドンへと武者修行の旅へ。現地のレベルの高さに圧倒されながらも、この地で頂点を目指すという決意を新たにした矢先、彼らの前に三味線を手にした青年が現れる。「マコトもミノルもタケシに合わせてるだけじゃん。全然バンドじゃない」。彼の言葉はグループが抱える問題を見事に言い当てていた。そして、その歯に衣着せぬ物言いや姿形、名前までもがカイそっくりで……？というストーリー。
■キャストコメント
▼タケシ役：内田雄馬
この度『境界のメロディ』に参加させていただくことなり、とても光栄です。
ドラマCDでは楽しい掛け合いも多く、収録も和気あいあいとした雰囲気の中で進んでいきました。「かにたま」と「サムライアー」のやりとりをお楽しみいただけたらうれしいです！
▼マコト役：武内駿輔
テーマに共感する部分が多くやりごたえを感じています。若者の音楽に対する熱意を上手く作品に残せるように取り組みます。
音楽っていいですよね！
よろしくお願いします！
▼ミノル役：斉藤壮馬
2巻発売おめでとうございます！
以前読者として拝読した作品に、今度はキャストとして関わることができてとてもうれしく思っております。ドラマCDの収録も非常に楽しく和やかな雰囲気で、完成版が今から楽しみです。このチームでもっと夢を見てみたい、そう思わせてくれるすてきな座組でした。
彼らのおりなす音楽青春物語を、ぜひご堪能くださいませ。
よろしくお願いいたします！
▼キョウスケ役：伊東健人
2です！2!!まさか続くとは、そしてまたカイとキョウスケに出会えるとは、演じられるとは！仲間が増えるとは!!
そんないろんな喜びであふれています。
本来の？軽めの??テンションのキョウスケだったり、新しい彼らの一面にも触れることができて楽しかったです！
引き続き、楽しんでいただけるとうれしいです！
▼カイ役：佐久間大介
第1巻がすてきでおもしろく、めちゃくちゃいい作品でしたので、このお話をもっと見たいと思っていました。ですので、一ファンとして「（続編）ついにきた！」という感じです。
ドラマCDのシナリオから登場人物たちの仲の良さが伝わってきて、みんなとすごく笑顔で楽しんでいるカイが演じられてすごく楽しかったです！
▼ナレーション：宮田俊哉
新しい仲間が増え、この作品が大きくなっていくのを実感しています。
僕の脳内だけに聴こえていた声が、リアルにそのまま聴こえて本当に感動しました。
キョウスケ、カイ、タケシ、マコト、ミノルが、そこに居る。近くに感じられる。そんな収録現場で、本当に楽しかったです。
皆さんにも聴いていただけたら幸せです。
