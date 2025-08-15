雀（風間俊介）＆慶司（庄司浩平）、手つなぎ＆肩ズン2ショット ドラマ『40までにしたい10のこと』第7話あらすじ＆場面カット
俳優の風間俊介が主演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の第7話が、きょう15日に放送される。
【場面カット】体を寄せ合い眠ってしまった雀（風間俊介）＆慶司（庄司浩平）
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じる。
第7話では、リスト「オーダーメイドのヤバい枕を作る」に挑戦する。場面カットでは、雀が慶司に“肩ズン”し眠ってしまう、仲むつまじい2ショットなどが公開された。
■第7話あらすじ
慶司の自分への気持ちが見えなくなり、これは本当に恋愛なのか？と揺れる雀。そんな中、枕が壊れるという出来事をきっかけに、リストの「オーダーメイドのヤバい枕を作る」に挑戦することに。慶司と家具店を巡る中で、同棲の準備のようなワクワク感を覚え、改めて慶司との出会いを思い返す雀。そして、理想の枕を手にするも、慶司への不安を抱えたまま迎える部署の飲み会で、思わぬ展開が待ち受ける。
