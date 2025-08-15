【札幌記念／追い切り診断】想定“8人気前後”の伏兵に高評価「A」　「いい意味でピリピリした雰囲気」入念に乗り込み渋太さアップ

第61回（17日／GII、札幌芝2000m）には、春からの挽回を図るステレンボッシュ、大阪杯5着のホウオウビスケッツ、函館記念を制したヴェローチェエラなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「リビアングラス」を取り上げる。

■リビアングラス

結果こそ7着とパッと見は冴えないが、なかなか内容は濃かった。というのも前走の宝塚記念は、前を追いかけたクチには厳しいレース。逃げ切ったメイショウタバル、そこに対応したべラジオオペラと、上位2頭が凄過ぎた。3～6着に入線したのは全て後方勢、そこで7着ならむしろ讃えられてしかるべき。少なくとも、前走時ほどの強烈な同型がいない今回、注意して損はない。

激戦後は放牧に出されてリフレッシュ。約1カ月前から函館に入厩して乗り込みは順調そのもの。1週前が1F12秒5、直前も1F13秒0と、仕掛けているのに全く鋭さを感じさせない点に不安を覚えるかもしれないが、これはトビが大きくジリ脚系の同馬にとっていつものこと。むしろその渋太さこそ、同馬の武器だ。

いい意味でピリピリした雰囲気で、心身ともにシッカリ仕上がった。前残りに注意。

総合評価「A」