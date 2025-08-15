『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』レギュラー陣が沖縄を満喫 重岡大毅は「1年で一番楽しい仕事」
ハイヒール・モモコと西川ヘレン、WEST.の重岡大毅、兵動大樹（矢野・兵動）が、16日・23日・30日放送のカンテレバラエティー番組『モモコのOH！ソレ！み〜よ！』（毎週土曜 後1：59〜2：28 ※関西ローカル）でスタジオを飛び出し、関西から短時間＆お得に行ける南国リゾート・沖縄本島を満喫する。
【写真】全員主演映画も公開！バッチバチに火花を照らすライバル同士のWEST.
今回は、国際通りの街ブラ、1泊100万円相当の超豪華なVIPルームに潜入、インパクト抜群の激安海鮮グルメを堪能など、沖縄本島を満喫できるおススメのスポットを紹介。一行は、沖縄のローカルグルメを求め、モモコ・ヘレンチームと、兵動・重岡チームに分かれて瀬長島ウミカジテラスを散策することに。
モモコ・ヘレンチームが向かったのは、沖縄サーターアンダギー専門店「DE：（デコロン）」。ソルティーマンゴーなど、南国食材を使ったサーターアンダギーを購入。兵動・重岡の“Wダイキ”チームは、「ISLAND PO-PO-（あいらんどぽーぽー）」で沖縄の伝統的なおやつである“ぽーぽー”をフルーツやクリームでアレンジした新感覚スイーツを手に入れる。両チームがお土産を持ち寄って合流すると、“ぽーぽー”のあまりのおいしさにヘレンが喜びの舞いを見せる一幕も。
再びチームに分かれた兵動・重岡チームは国際通り周辺で、石垣牛の肉寿司を堪能するなど、仲むつまじく街ブラする。さらに、ヘレンおススメの沖縄素材を使ったジェラートが楽しめるお店「Scoop（スクープ）」を訪れる。さっそくジェラートを堪能しようとする２人に、ヘレンからメッセージVTRが。その内容は、ジェラートを食べるためには“ヘレンゲーム”に挑戦しなければいけないというもの。「正解しないと人気NO.1ジェラートを食べられない」という“ヘレンゲーム”に、「もうええて〜」（兵動）とぼやきながらも挑戦する。
一方、モモコ・ヘレンチームは、沖縄屈指のリゾート「星のや沖縄」（読谷村）の隣にある「バンタカフェ by 星野リゾート」へ。海が一望できる絶景カフェでフローズンドリンクやかき氷を堪能した後、1泊100万円もする超豪華なVIPルームに潜入する。庭のソファから絶景を眺め、プライベートビーチまで満喫したヘレンは、思わず「来たい、パパ（西川きよし）お願いします（笑）」と本音を漏らす。
ほかにも、ちまたで話題の激安食堂「さかな大統漁」（那覇市）で大盛の定食を食べたり、「道の駅 いとまん」（糸満市）で海鮮や買い物を楽しんだり、かりゆし水族館（豊見城市）でナマケモノに餌やりをしたりと、沖縄本島を存分に遊び尽くす。
■出演者コメント
――ロケお疲れさまでした！毎年恒例の“旅ロケ”。今年は沖縄を堪能いただきました！いかがでしたか。
モモコ：みんな本当にロケのために頑張っているんです。重ちゃん（重岡）は1年で一番楽しい仕事と言っていましたが、もちろん私たちも全員そう思っています。今年は、立派で豪華な「星のや」で本当に素敵な時間を堪能させていただきました。
ヘレン：日常を忘れてとっても癒されています。このままずーっとこの時間が続いてほしいです（笑）。
兵動：楽しかったですね。なかなか僕だけ入り時間が読めず緊張感があったんですが、スタッフの皆さんのおかげで飛行機に乗せていただくことができて、その辺ぐらいからやっぱり今回のロケは“おやおやなんかあるぞ”みたいな、そんな感じでしたけども、めちゃくちゃ楽しいロケでしたね。
重岡：めちゃくちゃ面白かったですね。やっぱりロケが最高で、このロケがあるから１年間仕事頑張れています。早くも終わってしまったのですが、来年のロケを目指してまた1年頑張ろうかなって思うぐらい楽しかったです。今回泊まったホテルも本当にすてきで、ここは皆さんぜひ、一生に一回は行ってほしいなと思いますし、買い物や兵動さんとのぶらりだったり、盛りだくさんで本当に早く視聴者の皆さんに見ていただきたいなという気持ちでいっぱいです。
――沖縄“旅ロケ”で印象的だった部分を教えてください！
モモコ：ビーチの方に行ったら急にヘレンさんが海に入ってきはりました。思わずビデオを回してしまいました。貝殻もいっぱいあって、裸足で少女のようにはしゃいでくれていたのが良かったと思います。そして、ご飯は、すっごい安いびっくりする食堂から、食べたことない、お味も最高においしかった「星のや」さんのディナーまで、また食べに行きたいと思うものばかりでした。そして、重ちゃん（重岡）が私とヘレンさんをいつか「星のや」に連れて行ってくれると約束したので、それが楽しみです。
ヘレン：お食事もいただいて、地産地消というのか、ご説明いただいたら、やっぱり沖縄の長寿のお料理とかいろいろなことを聞いていると、いいなと思いました。いつも作り手なので、食べ手としてとてもうれしかったです。
兵動：いろいろあるんですが、やはり国際通りを街ブラしたときに、個性的なお姉さまと徒歩で日本一周したご主人のお店と出会えたり、新婚旅行で奥さんと沖縄に来た方が結婚式で来ていたり、沖縄にもすごいドラマがあるのを知れて、沖縄でも楽しい街ブラができたなと思いました。あと、重岡と行った琉球空手はなかなかでしたね。師範がだいぶ人生の先輩なんですけど、すごくかくしゃくとされていて、小声でしゃべったら「え？」って言って寄ってきてくれるんですけど、その寄ってくるときのオーラのえげつなさ。僕らはテレビなので厳しく、面白くしていただいたんですが、一般の方は僕らがやったぐらいきついことではないと思うんで、ぜひ、「星のや」さんに泊まられたら、一度体験してほしい。あのすごさ。師範の足の親指も蹴りすぎて曲がっているし。すごかったなという印象です。
重岡：琉球空手ですね、琉球空手はかなり衝撃でした。あれは一生忘れられないと思いました。体験し終わってからもずっとYouTubeで調べちゃうぐらい面白かったです。ぜひ皆さんも体験に行ってみてください。
――視聴者の方へ見どころをお願い致します！
モモコ：見ていて、気分がいい、うれしくなるような、ファミリー的な仲の良さもたっぷり出ていますし、他では見られないおちゃめな重ちゃん（重岡）、してやられる兵動くん、見守るヘレンさん、でもヘレンさんもびっくりするくらい大きい声を出してはります。そこも見てほしいです。
ヘレン：やはり、さんさんと輝く太陽とブルーの海ですよね。香りもちょっと違います。だから、沖縄に来ていただいて、気持ちよさを味わっていただきたいと思います。旅行はいいです。日常を忘れます。そして、また明日の活力になりますから、ぜひ皆さまお越しいただきたいと思います。できたら、このたび伺った「星のや」さんにお越しください。
兵動：天候的には曇りとか小雨があったりはしたんですけど、それ以外のおいしいグルメ、買い物、アクティビティ、そして、このホテルがまた最高。ホテル内で完結できるようなすてきなホテルだったので、その辺りを見ていただいて、皆さんで行っていただけたら楽しい沖縄旅行のパンフレットになっているのではないかと思います。
重岡：グルメが本当に魚からお肉からスイーツやら飲み物やら本当に盛りだくさんなので、番組を見たら間違いなく沖縄に行きたくなるような放送になると思います。お楽しみに！
――次回の“旅ロケ”で行ってみたいところはありますか？
モモコ：1番行きたいのは、ボリビアのウユニ塩湖に行きたいんですけど、遠すぎるのでとにかく見ている人も私もすぐ行けると思えるハワイに期待しております。
ヘレン：ちょっと海を渡って遠くへ行きますが、ハワイでロケができたらいいですね。どうぞよろしくお願いいたします（笑）
兵動：ハワイです。ハワイに固執しているわけではないんですけど、コロナ前までハワイロケに行かせていただいていて、コロナが終わりどうなっているのか、一旦そこの区切りをハワイでつけたいなと。みんなで行けたらどこでもいいんですけどね。そういうノリになっていますね。コロナ前までハワイに行っていたから、ハワイに行こうやっていう感じ。何か寂しい思い出でもあるじゃないすか。コロナで行けなくなったというのがあるので。だからそういうのが合言葉にはなっていますけど、行けるんやったらどこでも楽しいとは思うので。まずはロケがあることを祈っております。
重岡：ハワイです。やっぱり海があるところはすてきだなと思いますし、ヘレンさんもモモコさんも兵動さんもハワイと言っていたので僕もハワイに行きたいなと。みんなでハワイに行きたいと思っております。
