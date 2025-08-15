THE ALFEE、嵐の記録を抜く

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

THE ALFEEが、ニューシングル「HEART OF RAINBOW」（7月30日発売）で、59作連続でシングルトップ10入りを果たし、男性アーティスト歴代1位の快挙を達成した。

■歴代男性アーティスト記録で嵐を抜き、単独1位に！

THE ALFEEの最新シングル「HEART OF RAINBOW」は、8月5日発表のオリコン週間シングルランキングで初登場3位を記録。これにより、59作連続でシングルトップ10入りを達成し、歴代男性アーティスト記録で嵐を抜き、単独1位となった。

■シングル発売記念イベントのライブビューイングが決定！

シングルの発売を記念して、9月7日には都内某所にてスペシャルトークイベントを開催。対象CD購入者の中から抽選で1,000名を招待される同イベントには、メンバーが登壇し、作品に込めた想いや制作の舞台裏、ここでしか聞けないエピソードが語られる予定だ。

さらに、会場に足を運べない全国のファンや抽選から惜しくも漏れてしまったファンの声に応えるべく、メンバー自らの発案で全国7都市の映画館にて同イベントのライブビューイング上映会が決定。8月15日よりチケット販売がスタートしており、1次先行、2次先行に加え、イベント直前販売も受付予定。幅広いファンが参加できるチャンスが用意された。

なお、THE ALFEEが自身のトークイベントを映画館で同時上映するのは今回が初の試み。遠方に暮らすファンにとっても、リアルタイムで彼らの“今”を共有できる貴重な機会となる。

結成から長きにわたりファンと共に歩み続けるTHE ALFEE。その情熱と絆を、ぜひスクリーン越しに感じ取ろう。上映会の詳細やチケット購入方法は、オフィシャルサイトまで。

イベント情報

『THE ALFEE「HEART OF RAINBOW」リリース記念トークイベント』

09/07（日）都内某所

※ライブビューイング上映あり

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

SINGLE「HEART OF RAINBOW」

THE ALFEE OFFICIAL SITE

