東尾理子、夫・石田純一の“父の顔”のぞく自宅ショット公開「お元気そうでなにより」「いつまでもイケオジを貫かれてカッコイイです」
俳優・石田純一（71）の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫の自宅での近影を公開した。
【写真】「お元気そうでなにより」東尾理子が公開した夫・石田純一の“自宅ショット”
東尾は「純『ね、ね、これ大丈夫？』と、心配気にお茶碗を持ってリビングに来る父親 子『それラッキーじゃん！』と、大喜びする子ども 双子ちゃん見たの、私も初めてでした」と報告し、ご飯と黄身が2つの卵が入った茶碗を手に笑顔の石田の写真をアップした。
この投稿にファンからは「石田さんお元気そうでなにより」「石田さん オシャレなお召し物に何よりお爪が綺麗で いつまでもイケオジを貫かれてカッコイイです」「わたし、3つ子わったことあります笑笑」「嬉しそう」などのコメントが寄せられている。
