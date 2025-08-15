今から“夏物”買い足し →【しまむら】で！ 40・50代が着映える♡「1,089円Tシャツ」

厳しい暑さがまだまだ続きそうな今年の夏。洋服の買い足しを考えているミドル世代には、品の良いデザインでコーデを格上げできそうな【しまむら】のTシャツがおすすめ。高級感のある箔プリントが施されており、\1,089（税込）ながら着映えする予感。きれいめにもカジュアルにも振りやすいTシャツは、夏コーデで手放せなくなるかも。

1枚でコーデの主役に！ 上品に輝く箔プリント

【しまむら】「CTハクロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

上品かつ印象的な箔プリントで、主役級の存在感を放つTシャツ。黒地に銀色のプリントを施し、リュクスなムードをまとったTシャツは、カジュアルが苦手というミドル世代も取り入れやすいはず。すっきりとしたフレンチスリーブも、きれい見えをサポートしてくれます。シンプルなワンツーコーデでもサマになり、洋服選びに困ったときも頼りになりそう。

プラスワンでジャケットコーデのマンネリ打破

こちらは色違いの白を着用。品の良い箔プリントのTシャツは、カジュアルはもちろんきれいめコーデとも好相性。さり気なく見えるプリントが印象的で、見慣れたジャケットコーデをブラッシュアップできそう。エレガントなレースのパンツを投入すれば、抜け感と大人っぽさをまとった最旬コーデに。

