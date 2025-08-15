「メイプル超合金」カズレーザーと「ぺこぱ」松陰寺太勇が15日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。松蔭寺が大物ミュージシャンの前で“大失態”を犯したことを告白した。

ロックバンド「GLAY」の大ファンとして知られる松蔭寺はGLAYのリーダーTAKUROの自宅に招かれたことを告白。GLAYとぺこぱのマネージャーが仲がいいという縁から、憧れの人の自宅に招待されたという。

松蔭寺は学生自体にGLAYのコピーバンド「CLAY」を組んでいたという。すると「TAKUROさんの会社のスタッフの方が“ギターやってるんでしょ？ちょっと弾いてよ”って」とむちゃ振りしてきたといい、「本人を目の前にできないですよもあったけど、一応弾けるから。本当にGLAYが好きでコピーやってたっていうのを本人に伝えたかった。口だけじゃないぞ、ちゃんと弾けるんだぞっていうのを見せたかった」と、TAKUROの私物のギターを借り、緊張しながらも演奏したことを明かした。

何曲か演奏した松蔭寺だったが、「どうですかTAKUROさんの視線を送ったら“うーん、今のは全部HISASHIのパートだからわかんないや”って言われて」と回想。

カズレーザーは大爆笑し「本人の前ではやっちゃいけないんですよ。調子に乗ってたってことです。ファンだってことは伝わると思うけど」と指摘していた。