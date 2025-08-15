まだ暑いけど秋っぽくシフトさせるなら、カーキ色で夏の大人コーデに

まだまだ暑い日が続きますが、そろそろ夏服にも飽きた、なんて時季ですよね。そんな時は秋色の夏服にして、少し季節を先取りしませんか。秋っぽいうえ、落ち着いた印象を与えるカーキのアイテムでこなれたスタイルにシフトしてみては。

【ビーミング by ビームス】甘いデザインのワンピースはカーキでビターに引き締めて

「シアー サッカー ワンピース」\11,990

1枚でスタイリングがキマる、パフスリーブとティアードデザインがフェミニンなワンピースをカーキ色がビターに引き締め。すっきりしたシルエットながら、程良くゆとりがありスレスフリーな着心地。凹凸のあるシアーサッカー生地を使用し、さらりとした肌触りと軽い着心地です。裏地付きなので透けも気になりません。

【デミルクス ビームス】シンプルなジャージワンピを、カーキで大人にシフト

「コットンジャージ ワンピース」\20,900【AK+1】

自然なムラが味のあるコットン素材の生地をバイアスに用い、ボリュームのあるフレアシルエットに。スタイルをより美しく見せるマキシ丈に加え、肩に入ったタックが立体感を生み出します。

【かぐれ】2つのシルエットを楽しめる、コーデの幅が広がるイージーパンツ

「ユーティリティーイージーパンツ」\17,600

ワイドながらも着まわし力の高いストレートシルエットに加え、裾のボタンを留めるとテーパードシルエットに変わり、シルエットのアレンジが楽しめるイージーボトム。カーゴ調の両サイドポケットやフロントのタックが立体感を生み、程よい厚みでロングシーズン活躍します。ウエストはゴム＋ドローストリングス付きでストレスフリーなはき心地。

【デミルクス ビームス】短丈、モックネック、明るいカーキで差をつけるTシャツ

「モックネック ショート Tシャツ」\8,250

やや明るいカーキ色のTシャツはモックネックで、装いにさりげない品を添えます。身幅にゆとりがあるショート丈はハイウエストのボトムスに合わせると、バランスのいいスタイリングに。ドライな風合いと肌離れのいいシャリ感が特徴のコットン100％のしっかりとした生地を使用。

【ビーミング by ビームス】水辺にもOK！ ラッシュガードの素材を使った機能性トップス

「ランド アンド ウォーター ツイスト トップス」\6,930

海やプールなどのレジャーシーンで活躍するラッシュガードの素材を使用し、水陸両用で着用可能できるトップス。フロントのツイストが立体的なアクセントになり、女性らしい雰囲気を演出します。程よいゆとりがあるやや長めの丈感、肩周りをカバーするシルエットで気になる二の腕をすっきりと見せます。

暑さが続く今だからこそ、秋を感じさせるカーキ色のアイテムで夏服に新鮮さをプラスしては。

※価格はすべて税込みです