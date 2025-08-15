バカリズムの解像度がすごい！ 『ベートーヴェン捏造』古田新太演じるベートーヴェンの新場面写真解禁
山田裕貴が主演を務め、古田新太が共演する映画『ベートーヴェン捏造（ねつぞう）』より、古田演じるベートーヴェンの新場面写真が解禁された。
【写真】歴史的偉人は実は小汚い癇癪持ちのおじさんだった!? 古田新太演じるベートーヴェン
本作は、19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った歴史ノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』（かげはら史帆著／河出文庫刊）を基に、バカリズム脚本×関和亮監督のタッグで実写映画化。ベートーヴェンへの愛が重すぎる忠実なる秘書シンドラー役を山田裕貴、シンドラーから熱烈に敬愛されるベートーヴェン役を古田新太が演じる。
クラシック好きでなくとも肖像画を見れば誰もが見覚えのある音楽家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。歴史上の偉大な音楽家に贈られる“楽聖”という敬称で呼ばれるにふさわしく、耳が聴こえなくなるという絶望的な状況にも屈することなく、強靱（きょうじん）な精神力で数々の名曲を創造した偉人だ。しかし実際は、音楽にその人生の全てを捧げた立派な聖人…というのが実は秘書シンドラーによるでっち上げだったことが判明したのは、ベートーヴェンの死から150年たった1977年の「国際ベートーヴェン学会」だった。
実はとんでもない男だったというベートーヴェンとは。いったいどんな人物だったのか。場面写真に写し出されるのは、まず、のちの音楽史上最大のスキャンダルにつながるシンドラー（山田）とベートーヴェン（古田）の“運命”の出会いのシーン。原作者のかげはら史帆が「バカリズムさんの脚本の解像度が高くてびっくりしました！」と絶賛した、握手を交わしたシンドラーの「（ベートーヴェンの手は）少しニュルっとしていた」というバカリズムオリジナルのモノローグにあるように、ベートーヴェンがボサボサの頭にほこりまみれのコートで、気さくにシンドラーに会話帳を差し出している。現代と違って写真のない時代、憧れのアーティストがこの格好で現れたら少しがっかりするシンドラーの気持ちが分かる姿だ。
さらに、まさに鬼の形相でテーブルの卵を振りかぶるベートーヴェンの写真も。実際に、カッとなると食べ物など手近にあるものを投げつけていたという。
そしてベートーヴェンを語るのに欠かせない人物の一人が、おいのカール（前田旺志郎）の存在。ベートーヴェンは弟の死後、親権を巡る泥沼裁判の末にカールを引き取り、惜しみなく教育を施すものの、ベートーヴェンの有り余る愛情と情熱がカールにとっては苦痛となり、やがて悲劇的な事件が起きてしまう。自分を熱烈に慕ってくるシンドラーをうっとうしく思うベートーヴェンもまた、自身の愛でおいを追い詰めていたのだ。
そんなベートーヴェンだが、音楽の天才性と社交的な性格からか、シンドラー以外にも慕う弟子や友人は多く、病にふした際にはベートーヴェンのためにもう一人の弟ヨハン（小澤征悦）や旧友のブロイニング（生瀬勝久）が手取り足取り遺言状作成の手伝いをしてくれる。そして56歳で生涯を閉じると、葬儀には2万人近くの関係者や市民が集まり、盛大に見送られた。“完璧な天才”ではなかったかもしれないが、音楽以外にも人々を引きつける魅力のあった人物だったのかもしれない。
数々の舞台・ドラマ・映画で様々な役を演じてきた古田新太は「かわうそやゾウなどやってきましたが、実在したドイツ人は初めてです」と語っている。
映画『ベートーヴェン捏造』は、9月12日より全国公開。
