被害額は２億円超 県内過去最高の被害額か 金塊１１キロと現金だまし取られる投資ロマンス詐欺 塩尻市の70代男性が被害【長野】
長野県塩尻市に住む70代の男性が、金塊などあわせて2億円余りを騙し取られる詐欺被害に遭ったことが分かりました。
警察によりますと、被害額は、SNS型の投資ロマンス詐欺としては県内で過去最高額だということです。
詐欺の被害にあったのは塩尻市内に住む70代の男性です。
今年5月上旬、男性はSNSで、女を名乗る相手から友達申請を受けます。その後、「私のおじは有名な経済学者だ」、「おじの指導のもとで国際金市場を学び、良い成果を上げた」「学ぶ機会を手配したい。」などのメッセージを受け取りました。
さらに、6月下旬から7月下旬の間には、あわせて金塊11キロを1億9277万円で東京の金取り扱い店で購入し、都内の喫茶店で、関係者を名乗る男に５回にわたって手渡したということです。
架空とみられるアプリ上では利益が出ていたため現金化しようとしたところ、資産がの金化ができなかったことから、被害に気付いたものです。
警察では、
■儲け話を鵜呑みにしない
■SNSやインターネットでの投資話は詐欺を疑う
■現金を振り込む前に、1人で判断せず、家族や警察に相談する
など、被害の防止を呼び掛けています。