¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¤¬Âçºå¶Í°þ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î°úÂàÈ¯É½¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Æ´¤ì¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²£Àî³®Åê¼ê¤¬£±£µÆü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²£Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÅÄ¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤ÎÀèÇÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢¹â¹»¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥íÌîµå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤´ÈÓ¤È¤«Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï£²£±Ç¯£¸·î¤«¤é£²£³Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¡£»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£²£°£²£³Ç¯¤È¤«ÀèÈ¯¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¡¢æÆ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î»þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤«¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤«¤é¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¸÷±É¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¸åÇÚ»×¤¤¤Ç¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤¹¤´¤¯À¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´èÄ¥¤ì¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤À¼¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤Èº¸ÏÓ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£