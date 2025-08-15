お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にMCとして生出演し、政治家の靖国神社参拝に対する賛否についてコメントした。

戦没者が眠る靖国を巡っては、A級戦犯もまつられていることから、歴史認識を巡って外交問題になることが多い。「日本人ファースト」を公約に参院選で躍進した参政党は、神谷宗幣代表が「私人ですか？公人ですか？日本人として参拝します」と訴え、党を挙げて参拝する意向を示している。

15日の終戦記念日を前に、毎年のように話題に挙がる、政治家の靖国参拝。番組でも議論が繰り広げられた。兼近は「歴史認識の中で、足引っ張りやすい事案なのかなとは凄く思う」と、各国の反発について見解を口にした。

一方で、参拝自体については「本来、自由だと思う」とコメント。「国益を考えたらとか、ごちゃごちゃありますけど、本来自由なんじゃないかなと思っていて。行ったとか行ってないとか、異常なレッテル貼りを、国内でするのもどうなのかな」とし、議論があらぬ方向性に向かうことには疑問を呈した。