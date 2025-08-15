佐藤健が8月14日、自身のInstagramを更新。主演を務めるドラマ『グラスハート』（NETFLIX）で挿入歌を担当するざらめのレコーディングに立ち会う風景を公開している。

（関連：【画像】佐藤健、レコーディング風景の眼差しが「カッコ良すぎる」）

ドラマに登場する架空のバンド「TENBLANK」は現実世界でもメジャーデビューをはたし、アルバム『Glass Heart』も話題になっている。

佐藤はInstagramに「いい声 @zarame_ao」と綴り、ドラマ挿入歌を務めるシンガーソングライター・ざらめのレコーディング制作に立ち会う様子をポストした。真剣な眼差しで資料を見つめる姿や、目を閉じて歌声を聴き入る様子、最後は笑顔でざらめとの2ショットなどを披露している。

コメントに欄は「心に響く歌声 どのシーンも健さんのこだわりが詰まってるんですね」「全てにこだわって努力もしててほんとに尊敬です 私は藤谷先生の歌声好きです」「健さんとざらめちゃん、エモすぎる♡」「カッコ良すぎる！」など反響を呼んでいる。

（文=リアルサウンド編集部）