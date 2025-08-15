¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤«¡¡ËÌ³¤Æ»Íå±±³Ù¤Ç°äÂÎÈ¯¸«¡¡¸½¾ì¤«¤éÃËÀÌ¾µÁ¤Î¥«¡¼¥ÉÆþ¤êºâÉÛ¤ä·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¸«¤Ä¤«¤ë
ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸å¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íå±±³Ù¤ÎÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤¹¤®¤Ë¿Æ»Ò¥°¥Þ3Æ¬¤¬½ÐË×¤·¡¢¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë¾®¥°¥Þ2Æ¬¤â¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¾Á°¤Î¥«¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤äºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¡¢·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÓ»þ·×¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£