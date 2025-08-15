¹»Æâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿20Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¡Ä38ºÐÃËÀ¶µÍ¡¤òÂáÊá¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅ·°æ¡¦ÅÀ¸¡¸ý¤Î¡È¾®¤µ¤Ê·ê¡É¡¡¶µ°é¸½¾ì¤ÇÁê¼¡¤°Åð»£Èï³²
ÆÊÌÚ¸©¤Î¹â¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬¡¢³Ø¹»Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾®·¿¥«¥á¥é¤ÇÅð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹»Æâ¤«¤é¤Ï20Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼¡¤°Åð»£»ö·ï¡¢ËÉ¤°¼êÎ©¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¡¢¿¼¡¹¤È¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃË¡£ÆÊÌÚ¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¶µÍ¡¡¦¸Å¸ýÂçÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ç¡¢½÷À¤ÎÃåÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®·¿¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ïº£·î6Æü¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¤Õ¤ÈÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢ÅÀ¸¡¸ý¤Î¥Õ¥¿¤Ë¡È¾®¤µ¤Ê·ê¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤¬Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢¥Õ¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë½Ä²£1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤òÈ¯¸«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°²è¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎSD¥«¡¼¥É¤â¡£¾®·¿¥«¥á¥é¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ê¤É¹»Æâ¤Î½½¿ô¤«½ê¤«¤é¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20Âæ°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÉôÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¼«ºî¤·¤¿¡×
¾®·¿¥«¥á¥é¤ÏÅÀ¸¡¸ý¤Î¥Õ¥¿¤òºï¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯´Ý¤¤·ê¤ò³«¤±¡¢¥ì¥ó¥º¤À¤±¤¬½Ð¤ë¤è¤¦Àº¹ª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ä
¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô
¡Öµ¤ÉÕ¤«¤ì¤º¤Ë¤ä¤ë¥¹¥ê¥ë¡¢Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åð»£¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀâÌÀ¤â¡Ä
¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÆ°²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄê´üÅª¤Ë¼è¤ê¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
º£²ó¡¢¹»Æâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤Ï20Âæ°Ê¾å¡£Äê´üÅª¤ËSD¥«¡¼¥É¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¸Å¸ýÍÆµ¿¼Ô¤¬Ìë´Ö¤Ê¤É¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¸½¾ì¤ÇÁê¼¡¤°Åð»£»ö·ï¡£Ì¤Á³¤ËËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯5·î°Ê¹ß¡¢Á´¤Æ¤Î¸©Î©³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤¤äÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ Ã´Åö¼Ô
¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµ²ò¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤¹ªÌ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¿ÈÆâ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¡É¤ËÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£