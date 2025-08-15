¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¤´Ë«Èþ¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤Þ¤Ë°û¤à¤ª¼ò¤Ï¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡¡¤É¤ó¤É¤ó¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Þ¥Ë¥Þ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¡¡Á¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖËß¤Ç¤¹¤·¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤¤¤¿¤À¤¤â¤Î¤Î¥Ó¡¼¥ë¡Ø°ì°ÕÀì¿´¡Ù¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¤´Ë«Èþ¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ëÌ£¤Ê¤Î¤Ç¾¯ÎÌ¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤»ä¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤Þ¤Ë°û¤à¤ª¼ò¤Ï¤¤¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡¡¤É¤ó¤É¤ó¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤Þ¤¿¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¡¡Á¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û