µ¢¾ÊÃæ¤Î50ÂåÃËÀ¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ê»àË´ º£¥·ー¥º¥ó5ÎãÌÜ¡Ú¿·³ãŽ¥º´ÅÏ»Ô¡Û
9Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤Çµ¢¾ÊÃæ¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ç¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó5ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤¬¤¬¤Ã¤¿¿Í¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢14ÆüÌë¤Ë»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ïµ¢¾ÊÃæ¤Ç¶á¤¯¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Îº´ÅÏ»Ô¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬29.7¡î¤Ç¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÌÔ½ëÆü¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬Êäµë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¤ê¤¬¤¬¤Ã¤¿¿Í¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢14ÆüÌë¤Ë»à°ø¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ïµ¢¾ÊÃæ¤Ç¶á¤¯¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Îº´ÅÏ»Ô¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬29.7¡î¤Ç¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÌÔ½ëÆü¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬¡¦±öÊ¬Êäµë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£