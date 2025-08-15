¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¡£ÌÄ¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤Ï¥ê¥ó¥°·¿¤¬¥¤¥¤
¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ù¥ë¤Ï¡¢´í¸±¤ò²óÈò¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤¤¤Æ¤ê¤ã²¿¤Ç¤â¥¤¥¤¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¼ÂÍÑÀ¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥ó¥°·¿¤Î¥Ù¥ë¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å
É®¼Ô¤¬°¦¼Ö¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢KNOG¤Î¡ÖOi CLASSIC BELL¡×¡£½¾Íè¤Î¤ªÏÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾â¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»Â¿·¡£¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Ãæ¿´¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢2²Õ½ê¤¬¥Ð¥Í¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤À¤«¤é¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â³°¹ñ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¡õ¥¨¥³¤Ê»æÀ½¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¥Í¥¸1ËÜ
¼è¤êÉÕ¤±¤ÏºÙ¤¤Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Î¢Â¦¤Î¾®È¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤³¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡¢²È¤Î¹©¶ñÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÃµ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦¼Ö¤Î½é´üÁõÈ÷¤Ï¡¢¾®¤µ¤á¤Ç¤¹¤¬ÄêÈÖ¤Ê¥Ù¥ë¡£±¦¥°¥ê¥Ã¥×¤ÏÊÑÂ®µ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸Â¦¤ËÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¤Ù¤ë¤È¥µ¥¤¥º´¶¤Î°ã¤¤¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£2Ê¬¤Û¤É¤Ç¸ò´¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¡¥¹¥Ã¥¥ê¡ª ÌÄ¤é¤¹¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ã¹â¤¤²»¿§¤¬Ê©ÃÅ¤ÎÎë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¼ª¤Ë¥¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçËþÂ¡£¥Ù¥ë¤¬¾®¤µ¤¤¤Ö¤ó¡¢¥ì¥Ð¡¼¤Ë¿Æ»Ø¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÄ¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤¹¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É÷Îë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ã¤Ý¤¤²»¿§¤¬º£¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¤à¤ä¤ß¤ËÌÄ¤é¤¹¤È°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Source: Amazon, Knog via NEW ATLAS