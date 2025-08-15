佐藤健、非凡すぎるスカウト秘話に仰天 林修「1打数1安打のスカウトですか」
俳優の佐藤健が、17日放送のMBS／TBS『日曜日の初耳学』（後10：00）に登場し、スカウト時のエピソードを披露する。
【貴重ショット】 佐藤健が“最後の”ロン毛姿を披露
今回は林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」から、本編では収まりきらなかったカリスマたちの“タメになる金言＆未公開トーク”を届ける。
映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『天皇の料理番』、『恋はつづくよどこまでも』など、ヒット作を生み出し続ける佐藤。そんな佐藤が演技を志したきっかけを語ったシーンが今回、初公開される。佐藤が「人生でも数少ないぐらいの強烈な憧れ」を感じたという、そのきっかけとは。スカウト時のエピソードに、林は「1打数1安打のスカウトですか」と驚く。非凡すぎるスカウト秘話とは。
佐藤が企画した新ドラマ『グラスハート』でこだわった“音楽と映像の化学反応”についても言及する。そして、プライベートでも仲がいい神木隆之介が語る佐藤のオフの顔でも、未公開シーンが登場。佐藤からスタジオの中島健人に向けた熱いメッセージも初公開する。
【出演】
＜MC＞
林修
＜スタジオゲスト＞
大家志津香、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人
＜VTR出演＞
いとうあさこ、佐藤健、吉沢亮、神木隆之介、北村匠海、田口純平
【貴重ショット】 佐藤健が“最後の”ロン毛姿を披露
今回は林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」から、本編では収まりきらなかったカリスマたちの“タメになる金言＆未公開トーク”を届ける。
映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『天皇の料理番』、『恋はつづくよどこまでも』など、ヒット作を生み出し続ける佐藤。そんな佐藤が演技を志したきっかけを語ったシーンが今回、初公開される。佐藤が「人生でも数少ないぐらいの強烈な憧れ」を感じたという、そのきっかけとは。スカウト時のエピソードに、林は「1打数1安打のスカウトですか」と驚く。非凡すぎるスカウト秘話とは。
【出演】
＜MC＞
林修
＜スタジオゲスト＞
大家志津香、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人
＜VTR出演＞
いとうあさこ、佐藤健、吉沢亮、神木隆之介、北村匠海、田口純平