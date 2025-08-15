½ñÅ¹¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¡ÈÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡É¡¡ËÜ²°¤ò½ä¤ëÆÉ½ñ²È¤Î¾ðÇ®¤Ë18Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÁ´ÉôÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡×
½ñÅ¹¥«¥Ð¡¼¤ä½ñÅ¹¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤È¤·¤ÆËÜ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ê¤ç¤¦@ÆÉ½ñ¤µ¤ó¡Ê@izasho11¡Ë¡£º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½ñÅ¹¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤â¼ÂÊª¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Â·¤¨¤é¤ì¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤âËÜ²°¤ÇËÜ¤òÇã¤¦³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢18Ëü·ï¤Î¡É¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤òµá¤á½ñÅ¹¤ò½ä¤ëÎ¹¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°µ´¬
¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ØËÜ²°¤µ¤ó¥Ö¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÂè°ìÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ñÅ¹¥«¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾ÊýÂ·¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤éÀäÂÐ²Ä°¦¤¤¤È»×¤¤¡¢Âè°ìÃÆ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë
Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ëLIBRO¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂèÆóÃÆ¤ÎÈ¯Çä»þ¤Ë¤ÏºÆË¬¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÆþ¼ê¡£¡Ö»°ÍÎÆ²½ñÅ¹¡×¤ä¡ÖµÜÏÆ½ñÅ¹¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿½ñÅ¹¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥«¥Ð¡¼¤òµá¤á¤Æ¤ÎÎ¹¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ¡¦ËÜ²°½ä¤ê¡¦´¶ÁÛ¼¹É®¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥°¥Ã¥º¼ý½¸¡Ä¤È¡¢ËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¢¤é¤æ¤ë³èÆ°¤ò³Ú¤·¤à¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÉ½ñ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«¤ÎÁáµ¯¤¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡¢ÃëµÙ·Æ¡¢½¢¿²Á°¡¢µÙÆü¤Î¸ä³Ú¡ÄÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âé¸ïÌ£¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆÉÎ»¤·¤¿½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤Ç¤¹¡£1¹ÔÌÜ¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Ëö¤Î¡É¥é¥¹¥È1¹Ô¡É¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤È¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë
½ñÅ¹¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤½¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ½ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¸·Ý½ñ¤Î¿·´©¤ä¼õ¾Þºî¤ÏÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥µ¥¤¥óËÜÃµ¤·¤â·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌ¤ÆÉ¤Îºî²È¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤À¤È¤Ä¤¤¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ñÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¤·¤¿¡ÖÈ¬½Å½§¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼ËÜÅ¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ë³«Å¹¤·¤¿¡ÖÈ¬½Å½§¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥¹¥¿È¬½Å½§Å¹¡×¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅ¹ÊÄÅ¹¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Î»×¤¤½Ð¥³¥á¥ó¥È¤òÄ¯¤á¡¢¼«Ê¬¤âÉÕäµ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸ÂÄê¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤âÊõÊª¤Ç¤¹¡£¿·Å¹¤Î³«Å¹µÇ°¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë
¼ý½¸¤¹¤ëËÜ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤äÛÙ¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¡¢¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏSNOOPY¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÛÙ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç°õºþ¤Ç¤¤ëÛÙ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¡ÖÆÉ½ñÃæ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥«¥ó¥ßÆ²¤Î¥³¥³¥Õ¥»¥ó¡ÊºÙ¥¿¥¤¥×¡Ë¤â°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢½ñÅ¹¥«¥Ð¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿Þ½ñ¥«¡¼¥É¤ä¡¢É½»æ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢ÃÏ¸µ½ñÅ¹ÈÇ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë°ìºý¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÔÂ¼¿¼·î¤µ¤ó¤Î¡Ø¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡Ù¡£
¡ÖÆüÍË¤ÎÄ«°ìÈÖ¤ËÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ½ñ¤Ç½Ð¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤Û¤ÜÊü¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë´«¤á¤ë¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÆäÎÉ¤æ¤¦¤µ¤ó¤Î¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢²ò¼á¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Ê¬¤ÎÊªº¹¤·¤Ç·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÉËÜ¡É¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤´¶¾ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤Î¿´¤ò·Áºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡Ë