大相撲・元横綱の貴乃花光司さん（53）が、8月15日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。若き日の貴乃花さんを思い起こさせる最新ショットがネット上で話題となっている。



【写真】「少年時代がかえってきた」元横綱53歳の最新ショット

貴乃花さんは、アパレルブランド「Labrador Retriever PLUS」とコラボし、Tシャツなどの商品を宣伝。両腕に犬を抱えてほほ笑む貴乃花さんは、どこか幼さを感じさせ、ネット上では若き日の貴乃花さんを想起するファンも見られた。



SNSでは、「昔の貴乃花先生に戻った顔つきでうれしいです」「少年時代がかえってきたみたい」「ほんと若い頃の顔つきだ！」「若返りましたね」「かわいい」「本当に表情が変わりましたね」「若いけど、つやつや若返ってる 幸せオーラ満載ですね」などのコメントがあった。



貴乃花さんは、1972年8月12日生まれ、東京都中野区出身。1995年の「平成7年1月場所」で第65代横綱となり、横綱在位は1995年1月から2003年1月まで。2003年の「平成15年1月場所」で引退。現在はタレントなどさまざまな分野で活動している。