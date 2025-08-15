

虎虎／アフロアイス レアチーズレモン

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。今回は、ちょっと変わったかき氷。岡山から、クリーミーな食感が魅力！ 新感覚のかき氷を紹介します。

岡山市北区の「虎虎」は、白とブルーの建物が目を引く見た目も涼しげなかき氷の専門店です。

新感覚かき氷の前に、定番の「リップルアイス」（いちご&ミルク 1500円）です。ふわふわ食感が特徴で、フレーバーは10種類。ハーフアンドハーフでも楽しめます。

（虎虎／矢鍋淳一 オーナー）

「韓国が発祥で、日本のかき氷とちょっと違う味わいがあります。どこを食べても一緒の味が楽しめるというかき氷です」

そして、「虎虎」自慢、新感覚のかき氷！ クリーミーな味わいをプラスした「アフロアイス」（レアチーズレモン 1200円）です。

（虎虎／矢鍋淳一 オーナー）

「エスプーマという泡状のものがのって、ふわっとした感じがあってすごくおいしい」

「エスプーマ」とはスペイン語で「泡」のこと。ムースのような食感のエスプーマをトッピングすることで、濃厚でクリーミーなレアチーズとさわやかなレモン味の氷が口の中で抜群のハーモニーを奏でます。

アフロアイスはティラミスや抹茶ラテなど6種類のフレーバーでも楽しめます。

「虎虎」は金・土・日のみの営業です。クリーミーなかき氷、味わってみてはいかがですか。