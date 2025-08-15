2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¡¢°ìÉô²ñ¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢ÈÎÇä¤ò½é¼Â»Ü¤Ø
Ãæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×/CMG¡Ë¤Îµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö8·î14Æü¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2028Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¾¦¶È¼ýÆþ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¡¢°ìÉô¶¥µ»²ñ¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢ÈÎÇä¤¬½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇÂç19¥«½ê¤Î²¾Àß²ñ¾ì¤ÇÌ¿Ì¾¸¢¤¬ÈÎÇä²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤ë¸ÞÎØ¤ÎÅÁÅý¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¿¤À¤·¡¢¶¥µ»¾ìÆâ¤Ç¤Î¹¹ð·Ç½Ð¶Ø»ßµ¬Äê¤Ï°ú¤Â³¤Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó²ñÄ¹¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬¤³¤ÎÊÑ³×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë