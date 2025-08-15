新サッカースタジアムの建設候補地に挙げられているJR清水駅近くの土地の利活用について、静岡市の難波市長は17日、土地を所有するエネオスと合意書を交わしたと発表しました。



静岡市清水区の新たなサッカースタジアム建設をめぐっては、市はJR清水駅東口近くにある製油所跡地を最有力候補としていて、土地を所有する石油元売り大手のENEOSとの間でこれまで協議が行われてきました。





そうしたなか15日、難波市長がENEOSとの間で土地の利活用に関する合意書を交わしたことを発表しました。（静岡市 難波喬司 市長）「ここが土地として使える状態になるので、静岡市の立場になって考えると、ここが新スタジアムの候補地として最有力地なので、新スタジアムを建設するかどうかは静岡市が検討していくことになる」難波市長は記者会見で、石油元売り大手の「エネオス」が所有するJR清水駅東口近くの製油所跡地の利活用について合意書を交わしたことを明らかにしました。この土地は新たなサッカースタジアムの建設候補地に挙げられていて、難波市長は「新スタジアムの面積や金額をこれから検討してIAIスタジアムの改修費と比較していく」などと述べました。