¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡ÛÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ËÀËÇÔ¡¡2Ç¯À¸¥¨ー¥¹¹âÉô¹¥Åê¤â1ÅÀº¹¤ÇÎÞ
¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÂ°¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1ÅÀ¤òÁè¤¦¹¥¥²ー¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬£±ÂÐ£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤ÎÀèÈ¯¤Ï2Ç¯À¸¥¨ー¥¹¡¦¹âÉô¡£½é²ó¤«¤é2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·3²óÎ¢¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÂ°9ÈÖ¡¦¸¶¤Ë¥¹¥êー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥Ð¥Ã¥¿ー¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤¬¤«¤¨¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Îー¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î4ÈÖº´Æ£¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Äー¥Ùー¥¹¤òµö¤·¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¸«»ö¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿À»Îì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1ÅÀº¹¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢ÀË¤·¤¯¤â2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
