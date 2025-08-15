Æþ³Ø¤·¤¿¤é¼«Ëý¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖÄ»¼è¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÄ»¼èÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡×¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î3¡Á17Æü¤Î´Ö¡¢10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷125¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¤·¤¿¤é¼«Ëý¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡ÖÄ»¼è¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú4°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤ò¸Ø¤ë¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ³ØÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£³ØÎÏ¸¡ºº¡Ê5¶µ²Ê¡Ë¤ÈÄ´ºº½ñ¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¹çÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ö°ìÈÌÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÆÃ¿§Æþ³Ø¼ÔÁªÈ´¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¸¡Äê¡¢¸¦µæ³èÆ°¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸Ä¿ÍÌÌÀÜ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÁªÈ´¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÄ»¼è¸©ÅìÉôÃÏ¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÊÐº¹ÃÍ¡Ê63¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢µþÅÔÂç³Ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆñ´Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹â¤¤³ØÎÏ¿å½à¤È¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Æþ³Ø¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤ä¡¢¡ÖÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊSSH¡Ë»ØÄê¹»¡Ê¢¨Íý¿ô¡¦Ãµµæ¶µ°é¤ÎÀè¿Ê¹»¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬À¯ºâ³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©Æâ¤Ç¤â¾å°Ì¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤´Ä¶¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¹»É÷¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Ï¡¢³Ø³°¤Ç¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê³Ø¹»¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿»°½Å¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤È¹â¤¤Æþ³ØÆñ°×ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢¤½¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¼«Ëý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Æþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢5¶µ²Ê¤Î³ØÎÏ¸¡ºº¡Ê250ÅÀËþÅÀ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î9¶µ²ÊÁ´¤Æ¤ÎÆâ¿½ÅÀ¤¬¹çÈÝ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼Âµ»4¶µ²Ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¼çÍ×5¶µ²Ê¤Î2ÇÜ¤Ç·×»»¤µ¤ì¡¢Æâ¿½ÅÀ¤ÎÌÜ°Â¤Ï9¶µ²ÊÊ¿¶Ñ4.5°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ»îËÜÈÖ¤ÎÅÀ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î³Ø½¬ÂÖÅÙ¤äÀ®ÀÓ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÃ¿§Æþ³Ø¼ÔÁªÈ´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÆþ»î¤Ç¤Î³ØÎÏ¤ÈÆâ¿½ÅÀ¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤¬Í£°ì¤ÎÁªÈ´ÊýË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ»ÒÅì¹â½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤ä¡¢¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ËÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Åçº¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ»¼è¸©Æâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³ØÎÏ¤È¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÍ¥½¨¤Ê³Ø¹»¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÌ¾Ìç¹»¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
Âè2°Ì¡§Ä»¼èÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡¿33É¼2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÄ»¼èÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Âè1°Ì¡§ÊÆ»ÒÅì¹âÅù³Ø¹»¡¿80É¼1°Ì¤Ï¡¢¡ÖÊÆ»ÒÅì¹âÅù³Ø¹»¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
アンケート回答では、「難関大学への合格者を多く輩出しており、米子東高出身というだけで学力の高さを認められやすい」(50代男性/東京都)や、「偏差値が一番高く進学を目指すのに良いから」(30代女性/福岡県)、「鳥取県内でトップクラスの学力と進学実績があり、地元でも優秀な学校としてよく知られているから」(40代男性/静岡県)、「歴史がある名門校だから」(40代男性/東京都)といったコメントが寄せられていました。
