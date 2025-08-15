「ぎゃるみりさん可愛すぎる」大谷映美里、圧巻の美デコルテ披露！「ありえないほど可愛くて命ない」
＝LOVEの大谷映美里さんは8月14日、自身のInstagramを更新。普段とは雰囲気の違うファッションで美しいデコルテを披露しました。
【写真】大谷映美里の圧巻美デコルテ
コメントでは、「ぎゃるみりさん可愛すぎる」「なんで何してもこんなに可愛いんだ」「やばいお姉さんすぎて好きすぎる」「好き過ぎてこわ〜い！」「ありえないほど可愛くて命ない」「どんな系統でも似合っちゃうみりにゃは天使かなにかですか？？？」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「なんで何してもこんなに可愛いんだ」大谷さんは、「いつもと系統違うけど可愛い」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。チェック柄のベアトップワンピースを着用している大谷さんのソロショットです。美しいデコルテが見えており、アイドルらしい骨格のきゃしゃさが目を引きます。
黒セーラー×三つ編み姿も披露13日には、黒いセーラー服姿も公開した大谷さん。ファンからは「可愛い！ ほんと似合う」「ほんとなに着ても可愛くなっちゃうね」「みつあみぃいい」などのコメントが寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
