¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î¡Ö·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¾¾ÌÚºÌ´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼ÏÆ¤ËÎ©¤Á¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤ËÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤È¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¤ä¶õ¤òÇØ¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ê¥ó¥×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÇºà¤ä»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¡¡º£¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂô»³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Õ¥©¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¥£¤Î¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥é¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥È¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ê¤É½©ÅßÊª¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖQueen¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥»¥¯¥·¡¼¥¥ì¥«¥ï¡×¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£