VTuber／バーチャルライバーグループ・にじさんじより、新ユニット「今宵、××と夢を見る。」がデビューし、各ライバーのプロフィールや初配信のスケジュール、グッズ情報が公開された。また、歌ってみたリレーとオリジナル楽曲の公開も決定している。

「今宵、××と夢を見る。」は、この度デビューを飾る十河ののは、夜牛詩乃、蝸堂みかる、猫屋敷美紅といった4人のライバーによるガールズバンドユニットだ。種族の異なる4人で構成されており、通称は「よいゆめ。」となる。

Xアカウントは8月14日からスタート、初配信は8月15日18時からリレー配信で行われる。そして20時10分からは各メンバーごとの歌ってみた動画の公開もリレー形式に行われ、20時50分にはデビュー楽曲の『僕に贈る歌』のMVプレミア公開も行われる。

初配信終了後、デビュー記念としてにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにてアクリルスタンド、缶バッジ、ランダムチェキ風カード、ボイスの販売を開始される。

