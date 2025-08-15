ACL２に臨むG大阪の対戦相手が決定。写真：永島裕基

　アジアサッカー連盟は８月15日、2025-26シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ組分けを発表した。

　マレーシアのクアラルンプールで開催された抽選会の結果、日本から参戦するG大阪は東地区のFグループに入り、ベトナム王者のナム・ディン、昨季タイ１部で４位のラチャブリ、香港カップ王者の東方と対戦することが決まった。
 
　大会は、東部と西部地域からそれぞれ16チームずつ計32チームが８つのグループに分かれ、９月16日にスタート。12月24日にグループステージが終了し、ラウンド16は26年２月10日から19日にかけて行なわれる。準々決勝と準決勝はそれぞれ３月３日から12日、４月７日から15日に開催され、決勝は2026年５月16日に予定されている。

　以下、東地区４グループの組分け。

▼グループE
北京国安
マッカーサー
大埔
コンアン・ハノイ

▼グループF
ガンバ大阪
ナム・ディン
ラチャブリ
東方

▼グループG
バンコク・ユナイテッド
セランゴール
ライオン・シティ・セーラーズ
プルシブ・バンドン

▼グループH
浦項スティーラース
BGパトゥム・ユナイテッド
カヤ-イロイロ
タンピネス・ローバース

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

